В Верховную Раду Украины по предложению фракции "Слуга народа" поступили представления премьер-министра о назначении новых кандидатур на должности в Кабинете министров. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Так, Ольгу Стефанишину предлагают назначить вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министром юстиции Украины. Кроме того, Мельничук сообщил о представлениях о назначении:
- Алексея Кулебы – вице-премьер-министром по восстановлению Украины – Министром развития громад и территорий Украины.
- Виталия Коваля – министром аграрной политики и продовольствия Украины.
- Матвея Бедного – министром молодежи и спорта Украины.
- Светланы Гринчук – министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
- Натальи Калмыковой – министром по делам ветеранов Украины.
- Германа Сметанина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Также поступило представление о назначении Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Кадровые изменения в украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский проводит крупнейшие кадровые изменения в правительстве за время полномасштабной войны. Накануне ряд министров написали заявления об отставке. Среди них, в частности, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
Кроме того, заявление об отставке написала и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в парламент поступило заявление об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.