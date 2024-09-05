В частности, Матвея Бедного предлагают назначить министром молодежи и спорта Украины.

В Верховную Раду Украины по предложению фракции "Слуга народа" поступили представления премьер-министра о назначении новых кандидатур на должности в Кабинете министров. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Так, Ольгу Стефанишину предлагают назначить вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министром юстиции Украины. Кроме того, Мельничук сообщил о представлениях о назначении:

Алексея Кулебы – вице-премьер-министром по восстановлению Украины – Министром развития громад и территорий Украины.

– вице-премьер-министром по восстановлению Украины – Министром развития громад и территорий Украины. Виталия Коваля – министром аграрной политики и продовольствия Украины.

– министром аграрной политики и продовольствия Украины. Матвея Бедного – министром молодежи и спорта Украины.

– министром молодежи и спорта Украины. Светланы Гринчук – министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

– министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Натальи Калмыковой – министром по делам ветеранов Украины.

– министром по делам ветеранов Украины. Германа Сметанина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Также поступило представление о назначении Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Кадровые изменения в украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский проводит крупнейшие кадровые изменения в правительстве за время полномасштабной войны. Накануне ряд министров написали заявления об отставке. Среди них, в частности, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Кроме того, заявление об отставке написала и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в парламент поступило заявление об отставке от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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