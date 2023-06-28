Сметанину всего 31 год, однако у него уже 9 лет производственного опыта.

Кабмин назначил новым гендиректором ГП "Укроборонпром" Германа Сметанина, говорится в Telegram министра стратегической промышленности Александра Камышина.

Камышин подчеркнул, что Сметанину поставили три главные задачи: нарастить производство боеприпасов и военной техники; построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру; трансформировать "Укроборонпром".

Камышин от себя пообещал "поддержку непростых, но важных решений и помощь на пути трансформации крупнейшего оборонного предприятия".

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Изменения в "Укроборонпроме" - главное

Накануне Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора"Укроборонпрома", которую он занимал более 2,5 лет. Тогда СМИ утверждали, что Гусев "провалил" программу производства отечественных ракет, которые могут бить на сотни километров вглубь вражеской территории.

Также журналисты писали, что пока Гусев якобы попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет тесные оборонительные контакты. Однако утвердительного ответа от Зеленского тот еще не получил.

Герман Сметанин - что известно о новом гендиректоре ГП "Укроборонпром"

Сметанин начинал карьеру инженера-конструктора на Львовском бронетанковом заводе, в 28 лет стал директором по производству Харьковского бронетанкового завода имени Малышева, а затем возглавил сам завод.

Сметанину всего 31 год, но у него уже 9 лет производственного опыта.

Как рассказали "Экономической правде" собеседники, причастные к проекту смены руководства ГП, сейчас содержание концерна без учета производства стоит 450 млн грн в год. Сметанину поставят задачу сократить эти расходы, а соответственно штат руководящей структуры, по меньшей мере на 20%.

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