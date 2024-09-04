Вопрос кадрового обновления обсуждался на заседании фракции "Слуга народа", к которому присоединился Зеленский.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кого планируют назначить на свободные министерские кресла. Об этом он написал в Telegram, информируя, что вопрос кадрового обновления обсуждался на заседании фракции "Слуга народа", к которому присоединился Президент Владимир Зеленский.

"Состоялось заседание фракции, которое вчера анонсировал. На повестке дня - кадровое обновление, которое тоже анонсировалось нами заранее. К нам присоединился Президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это", - отметил Арахамия.

По результатам заседания фракции он информировал, что наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства.

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"Министерство иностранных дел - Андрей Сибига. Минрегион-вице-премьер - Алексей Кулеба. Он возглавит министерство в том виде, как оно работает сейчас. Впоследствии, как и было задумано, его разделят по направлениям инфраструктуры и региональной политики", - написал Арахамия.

На должность министра юстиции-вице-премьера по евроинтеграции будет предлагаться Ольга Стефанишина; на главу Министерства по делам ветеранов - Наталья Калмыкова.

"Министерство культуры и информационной политики - Николай Точицкий. На данном этапе должны усилить борьбу с дезинформацией, для этой задачи нужен кандидат с международным опытом. Минагро - Виталий Коваль. Минмолодежи - Матвей Бедный. Минэкологии - Светлана Гринчук", - проинформировал Арахамия.

Согласована на фракции кандидатура Германа Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром). Уволенный сегодня с этой должности Александр Камышин, как пишет Арахамия, переходит в Офис Президента, где продолжит заниматься вопросом вооружения и инфраструктуры.

"Также в Офис Президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП", - добавил он.

Также Арахамия сообщил, что было обсуждено создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.

"Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", - отметил глава фракции.

Кадровые изменения в правительстве - детали

Как сообщал УНИАН, Арахамия 3 сентября анонсировал большую перезагрузку правительства. Перед тем стало известно, что сразу три министра написали заявления об отставке.

Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Рада проголосовала также за отставку Дениса Малюськи с должности министра юстиции Украины, а также Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Верховная Рада приняла решение об увольнении министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, приняв его отставку.

Сегодня председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсети сообщил, что в парламент поступило заявление от министра иностранных дел Кулебы об отставке. Однако парламент сегодня не голосовал за его увольнение.

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