Сергей Алексеевич Камышев скончался 14 февраля в возрасте 64 лет.

Андрей Богдан заявил, что посла Украины в Китайской Народной Республике Сергея Камышева терроризировали увольнением.

Читайте такжеЗеленский с супругой прибыли в ОАЭОб этом он написал на своей странице в Facebook.

"Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние пол года один пид* *рас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана". Тупому уроду непонятно что такое профессионализм и непонятно что такое интересы государства. Ты будешь сидеть..."- написал Богдан.

Смерть Алексея Камышева

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Алексеевич Камышев скончался 14 февраля в возрасте 64 лет.

В министерстве отмечают, что он приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока, дважды - в 2004-2009 и 2019-2021 годах - возглавлял Посольство Украины в КНР.

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Автор: УНИАН