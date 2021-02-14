Посол умер 14 февраля.

Умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Алексеевич Камышев.

Читайте такжеВ Киеве пара влюбленных сковала себя цепью (фото, видео)Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

Мужчина скончался 14 февраля в возрасте 64 лет.

Сергей Камышев начал работу в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости.

В министерстве отмечают, что он приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока, дважды - в 2004-2009 и 2019-2021 годах - возглавлял Посольство Украины в КНР.

"Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом", - сообщили в министерстве.

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Автор: УНИАН