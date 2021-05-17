Вопрос об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова еще обсуждается.

Во фракции "Слуга народа" поддерживают кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам во время заседания фракции сообщил народный депутат Денис Маслов.

"Окончательно его будут утверждать завтра в стенах парламента... Что касается фракции, я вижу большое одобрение этой кандидатуры", - сказал он и добавил, что у Кубракова есть "поддержка большинства абсолютная".

В то же время, фракция еще не обсуждала вопрос о назначении Алексея Любченко министром экономики.

Сейчас идет обсуждение вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

На заседании фракции присутствовали председатель парламента Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеМинистры "на вылет"

Кадровые изменения в правительстве: что предшествовало

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также, в ВР поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с поста главы Минздрава. Однако сам Степанов отметил, что не писал заявление об отставке с поста главы Минздрава.

Кадровые вопросы запланировали рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал отставку Степанова и предложил парламенту определиться с этим решением.

Сегодня, 17 мая, фракция "Слуга народа" рассматривает вопрос об отставке трех министров: развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия, а также представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Таня Поляковская