В партии "Слуга народа" назначили руководителей областных организаций

Речь идет, частности, о Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В партии "Слуга народа" назначили руководителей 9 областных организаций.

Как сообщается на сайте партии, состоялись конференции по созданию 9 областных организаций партии "Слуга народа" со статусом юридических лиц: в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

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Кандидатуры председателей этих областных организаций предварительно были протокольно согласованы высшим советом партии и избраны членами областных партийных организаций с последующим протокольным утверждением, в свою очередь, высшим советом партии.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что эти люди возглавили не временные предвыборные штабы, а партийные областные организации, которые будут действовать и после местных выборов.

"Еще во время парламентской кампании мы обещали установить постоянную обратную связь с гражданами. Для этого нужны представительства партии. Наши областные структурные образования станут постоянно действующими ячейками общения с жителями каждого региона. Мы не будем "спускать" готовые решения из Киева, а будем лишь помогать местным жителям развивать тот или иной регион", - пояснил он.

Уже назначены председатели областных партийных организаций: Винницкая область - народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам государственной молодежной политики Ирина Борзова; Волынская область - народный депутат, член Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Валерий Стернийчук; Житомирская область - народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко; Ивано-Франковская область - народный депутат, председатель подкомитета ВР по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и странами-членами Евросоюза Елена Винтоняк; Ривненская область - предприниматель и общественный активист, работавший во время президентской избирательной кампании в штабе команды Владимира Зеленского в Ривненской области, Юрий Липский; Харьковская область - народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа", председатель подкомитета ВР в сфере кинематографа и рекламы Павел Сушко; Хмельницкая область - народный депутат, член Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Сергей Мандзий; Черновицкая область - предприниматель Виталий Другановский, который присоединился к команде Зеленского еще в конце 2018 года, во время президентской кампании возглавлял предвыборный штаб в Черновицкой области; Черниговская область - народный депутат, заместитель председателя фракции "СН", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Павел Халимон.

"Сейчас идет процесс государственной регистрации уже созданных ячеек и дальнейшего согласования председателей и других членов руководящих органов новосозданных областных партийных организаций", - говорится в сообщении.

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