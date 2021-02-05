По словам председателя партии «Слуга народа», съезд 10 февраля будет касаться выдвижения кандидатов в депутаты.

10 февраля состоится «технический» съезд партии «Слуга народа», а в конце месяца должен состояться большой съезд для принятия стратегических решений.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции «СН» Александр Корниенко.

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Он пояснил, что 10 февраля должен состояться так называемый «технический» съезд. «Для того, чтобы выдвинуть кандидатов по двум округам, по которым будут довыборы 28 марта», - рассказал Корниенко.

Так, отметил он, на этом съезде будут рассматриваться только эти вопросы.

В то же время он сообщил: «Ближе к концу февраля будет, возможно даже двухдневный, большой съезд с определенными стратегическими решениями, обсуждением определенной стратегии дальнейших действий и кадровыми вопросами тоже», - сказал депутат.

Кроме того, отвечая на вопрос о ситуации с рассмотрением вопроса о пребывании народного депутата Александра Дубинского в должности председателя Киевской областной организации партии, Корниенко рассказал, что планируется заседание Высшего совета партии, который принимает решения, в частности, по согласованию руководителей ячеек. "Мы пригласили Дубинского для объяснений во вторник, будем эти объяснения слушать", - добавил парламентарий.

Исключение Дубинского из партии

2 февраля председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении Дубинского из состава фракции "Слуга народа".

На заседании парламента он зачитал решение фракции от 1 февраля, в котором сообщается об исключении Дубинского из состава фракции.

Накануне, 1 февраля, на заседании фракции было объявлено о поддержке большинством членов фракции такого решения. Как отметил в интервью журналистам председатель фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского из фракции проголосовали 198 депутатов, то есть 85,5% членов фракции, 29 - проголосовали против и 19 - не определились.

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Автор: Татьяна Поляковская