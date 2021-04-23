Эти заседания планируется провести 27 и 29 апреля, в повестке дня в целом 30 законопроектов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что их фракция инициирует два внеочередных заседания на следующей пленарной неделе (27-30 апреля).

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

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"Мы планируем активно работать. Во вторник, 27 апреля, у нас в повестке дня 13 законопроектов. В четверг, 29 апреля, - еще 17 законопроектов. Тематика самая разнообразная: бюджетная и социальная сферы, экономические стимулы для бизнеса, поддержка аграриев, ученых и еще много других важных и нужных законопроектов", - отметил Арахамия.

Он добавил, что депутаты хотят, в частности, усилить возможности научных парков, обеспечить государственную поддержку аграриям по страхованию урожая, усилить влияние молодежи на формирование государственной политики и власти в целом, а также принять в первом чтении закон об обязательном накопительном пенсионном страховании.

Что известно

Верховная Рада с 16 марта рассматривает поправки в законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно совершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 тыс. 128.

По состоянию на 15 апреля завершено рассмотрение 2 тыс. 267 поправок.

Сегодня, 23 апреля, председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на следующей пленарной неделе (27-30 апреля) планируется проведение четырех внеочередных заседаний Верховной Рады: двух от коалиции (27 и 29 апреля), одного от оппозиции - по борьбе с COVID-19, и еще одного - по кадровым вопросам, в частности в правительстве.

В то же время, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что уже собраны подписи за проведение 27 апреля внеочередного заседания Верховной Рады по ситуации с пандемией COVID-19.

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Автор: Татьяна Поляковская