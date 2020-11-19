Послы стран "Большой семерки" и Евросоюза полностью поддержали быструю реакцию украинских властей на решение Конституционного Суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран «Большой семерки» (G7) и Европейского Союза необходимость честного и прозрачного отбора новых судей Конституционного суда и пообещал им оставить Артема Сытника директором НАБУ.

Как сообщает пресс-служба, об этом шла речь во время видеовстречи Зеленского с послами.

«Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КС», - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит стратегическая задача - реформа судебной системы.

«Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы », - сказал глава государства.

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Он рассказал, что была возобновлена работа Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе президента, работа которой направлена, в частности, на реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами относительно соответствующих законодательных инициатив.

Послы G7 и ЕС подчеркнули, что поддерживают усилия президента по реализации судебной реформы, которая является ключевым фактором для перехода Украины на новый уровень евроинтеграции.

Также дипломаты полностью поддержали быструю реакцию украинской власти на решение Конституционного суда Украины.

Президент подчеркнул, что признание неконституционными отдельных положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

«Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться в должности», – заявил Президент.

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Скандальное решение КСУ: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются председатель ВР Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности, "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков отметил, что законопроект №4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая стала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должен разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые обусловлены решением КС от 27 октября 2020 года.

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Автор: Константин Гончаров