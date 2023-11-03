Шустер считает, что люди хотели говорить анонимно, чтобы привлечь внимание к проблемам не подвергая себя риску.

Журналист Саймон Шустер рассказал, что для своей скандальной статьи в журнале Time, он общался только с нынешними советниками президента Владимира Зеленского.

"Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, речь не идет о "бывших сотрудниках" Офиса президента. Мы говорим о нынешних советниках президента Зеленского. Слово "бывший" нигде не встречается, ни в одном предложении", - сказал он в комментарии УП.

Он напомнил, что Алексей Арестович не работает в Офисе президента с весны-лета 2022 года и добавил, что тогда был последний раз, когда они с ним разговаривали

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Шустер считает, что люди хотели говорить анонимно, чтобы привлечь внимание к проблемам не подвергая себя риску. Он рассказал, что провел три недели в Киеве, встречался с большим количеством людей и говорил о различных проблемах.

Журналист отметил, что не ожидал такой общественной реакции на статью, и это стало для него сюрпризом. Он сейчас планирует писать о сложностях контрнаступления и необходимости технологического прорыва для Украины.

Скандальная статья в Time - подробности

30 октября журнал Time вышел со статьей о вызовах, с которыми Украина столкнулась перед второй зимой во время полномасштабной войны. При этом статья построена на интервью с Зеленским и на цитатах анонимных источников. В тексте статьи отмечается, что президент Украины чувствует себя преданным союзниками, но верит в победу. Также речь идет об "усталости от войны" и визите в США, после которого Зеленский якобы был "зол".

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что это "субъективная точка зрения конкретного журналиста" - Саймона Шустера. Впоследствии журналист пообещал в ближайшее время опубликовать новые статьи.

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