Депутаты устроили перепалку в студии политического ток-шоу.

Нардеп Александр Качура и Сергей Шахов поругались в студии политического ток-шоу, после чего первый попытался подарить коллеге партийный зеленый значок.

Это произошло в прямом эфире телеканала "Украина 24".

В частности, Качуру возмутило то, что Шахов высказался в адрес "слуг народа" словами "зеленая гадость". В ответ он посоветовал коллеге посмотреть в зеркало.

"Вы настоящий "слуга народа", поэтому я думаю, что у вас должен быть атрибут, приходите, пожалуйста, на следующее пленарное заседание", - сказал Качура, подойдя к Шахову.

Тот "подарок" не принял и бросил его в спину Качуре со словами: "На тебе, Саша, слышишь".

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"Правда режет глаза", - сказал ему Качура, обвинив коллегу в фарисействе.

"Голосую за одно, бросаю здесь значки, а потом рассказываю совсем другое", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Алексей Гончаренко и известная российская пропагандистка Ольга Скабеева устроили заочную перепалку через футболку первого, которая не понравилась второй надписью на ней.

До этого нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко и экс-министр экономики, президент Киевской школы экономики, советник председателя ОП Тимофей Милованов устроили перепалку в студии через тарифы на газ. Их "успокоила" ведущая словами о Путине.

Автор: Юрий Годован