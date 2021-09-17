Гости студии обсуждали тему тарифов на газ для населения.

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко и экс-министр экономики, президент Киевской школы экономики, советник главы ОП Тимофей Милованов устроили перепалку в студии из-за тарифов на газ.

Инцидент произошел в прямом эфире на ток-шоу "Право на владу", пишет ТСН.

В частности Милованов заявил, что слова Кучеренко никто не понимает, тот в ответ возмутился. "Вы здесь точно не понимаете. Там понимают. Там люди, которые платежки видят — они точно понимают. Это вот профессора не понимают", - сказал депутат.

"Не кричите. Не обижайтесь", - ответил ему Милованов.

Кучеренко после этого посоветовал оппоненту "учить у себя в школе", а не его.

После дальнейшей перепалки успокаивать гостей студии взялась ведущая Наталья Мосейчук.

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"Я вас сейчас всех помирю. Есть такой человек - Путин. Например, мы услышали, что он хочет продлить нам транзит, определенной долей запускать по нашей трубе. Извините, но по Будапештскому меморандуму было почти то же, только в профиль. Потому что Путин воспользовался 2014 годом. Он сказал, что "у вас метеж на Майдане - я все разрываю, что гарантировал: "Ничего не помню, ничего я вам не должен". Он обвинил нас в нарушении Будапештского меморандума. Он отошел, умыл руки. Какая гарантия, что в 2024 году Путин не воспользуется любой ситуацией? Он так же отойдет - и наша труба останется пустой", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее Милованов дал важный совет украинцам, которые рассчитывают на будущую пенсию. До этого перепалка в прямом эфире произошла между Миловановым и журналистом Дмитрием Гордоном.

Автор: Юрий Годован