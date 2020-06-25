Сийярто: Венгрия хочет как можно скорее решить языковые вопросы для разблокирования комиссии Украина-НАТО

Глава МИД Венгрии заявил, что его страна снимет вето на проведение заседаний, когда будут решены вопросы образования венгерского меньшинства на Закарпатье.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия хочет как можно скорее решить языковые вопросы венгерского меньшинства на Закарпатье в образовании, чтобы разблокировать заседание комиссии Украина-НАТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сийярто сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Заседание комиссии Украина-НАТО мы сейчас блокируем. Мы откровенно сказали, что как только будут решены вопросы, связанные с образованием, правами венгерского меньшинства в образовании, мы это вето снимем и обеспечим, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров могли проходить. Я очень надеюсь, что это так и будет", - заявил Сийярто.

Отдельно глава МИД Венгрии заявил, что Венгрия не согласна с заявлениями о том, что она делает что-то против Украины. "Я хочу подчеркнуть, что Венгрия заинтересована в добрососедских отношениях. Мы заинтересованы в том, чтобы наши дискуссионные вопросы, связанные с использованием языка в образовании, мы решили как можно скорее, и это касается также того, что мы хотим продолжать сотрудничество в области экономики, торговли", - подчеркнул Сийярто.

Как сообщал УНИАН, 29 мая министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что блокирование заседания комиссии Украина-НАТО на высоком уровне связано с украинским образовательным законодательством и с законом о языке.

Венгерский министр отметил, что между Венгрией и Украиной остаются спорные вопросы, которые касается образования и использования языка венгерского меньшинства на территории Украины.

По его словам, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

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