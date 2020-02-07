Глава МИД Венгрии хочет сделать Закарпатья историей успеха

Венгрия готова продолжить программу развития экономики на Закарпатье и оказывать помощь местным учебным и культурным учреждениям.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто хочет сделать украинское Закарпатье историей успеха.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сийярто сказал в Киеве на пресс-конференции с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

В частности, он сообщил о намерении обеих стран договориться об использовании кредита в размере 50 миллионов долларов, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине.

Также венгерский министр выразил намерение договориться с Украиной о развитии в области сельского хозяйства и здравоохранения.

Кроме того, Сийярто сказал о намерении договориться с Украиной о признании дипломатов двух стран.

"Ведь я полностью согласен с господином Дмитрием, что мы хотим сделать Закарпатье историей успеха", - сказал Сийярто.

Он уверяет, что Венгрия готова продолжить программу развития экономики на Закарпатье и оказывать помощь местным учебным и культурным учреждениям.

По его заверениям, Венгрия и в дальнейшем продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.