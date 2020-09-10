Зеленский отметил, что Украина не поддерживает вмешательство ни одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси и считает, что белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской.

Читайте также"Мы не должны это терпеть": Кулеба заявил, что отношения с Беларусью уже не будут прежнимиОб этом он сказал в интервью The Jerusalem Post. Зеленский отметил, что РФ всегда имела значительное влияние в Беларуси.

«Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что она совместима с усиленным влиянием России на Беларусь», - подчеркнул глава Украинского государства.

По его словам, белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии".

«В любом случае, мы не поддерживаем вмешательство ни одного государства во внутриполитическую ситуацию в Беларуси, и мы считаем, что белорусский народ должен сам решить, как двигаться в будущее и чего он хочет», - резюмировал Зеленский.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Перевод: Константин Гончаров