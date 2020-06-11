Шмыгаль прокомментировал присоединение представителей правительства до Минских переговоров по Донбассу

Представители правительства будут активно привлекаться к процессу мирного урегулирования.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал привлечение представителей правительства в Минский переговорный процесс по Донбассу.

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Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции на тему «100 дней правительства» Шмыгаль сказал: «Что касается Минских переговоров - впервые за 5 лет правительство присоединилось непосредственно к Минским переговорам, один из вице-премьеров является непосредственным участником, одним из соруководителей в Трехсторонней контактной группе, и сегодня новый формат сотрудничества, новый формат работы Минреинтеграции показывает приоритетность этого направления для правительственной политики».

«Мы будем активно продолжать эту работу, будем привлекаться в эти процессы, чтобы максимально приблизить мирный процесс, мирное урегулирование и прекратить потери украинцев в этой агрессии», - заявил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем стал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заместителем - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко стала представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин назначен представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Заместитель министра обороны Александр Полищук будет представлять Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.

Председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова стала представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

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