На следующем заседании ТКГ обсудят сформированные списки на обмен – ОП
На следующем заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе будут обсуждаться сформированные списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом договорились участники заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции 27 мая.
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«В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность относительно обсуждения на следующем заседании сформированных списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц», - говорится в сообщении.
О дате и формате проведения следующего заседания ТКГ не сообщается.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один сотрудник правоохранительных органов.
17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующим шагом в процессе обмена станет освобождение незаконно заключенных украинцев, содержащихся на территории временно оккупированного Крыма и РФ.
22 апреля Зеленский выразил готовность в рамках обмена за одного украинского военного отдавать хоть 100 «беркутовцев».
23 апреля специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен на Донбассе планируется осуществить в формате «всех установленных на всех установленных».
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