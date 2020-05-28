На следующем заседании ТКГ обсудят сформированные списки на обмен – ОП

Ранее в ОБСЕ заявляли, что следующий обмен на Донбассе планируется осуществить в формате «всех установленных на всех установленных».

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе будут обсуждаться сформированные списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом договорились участники заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции 27 мая.

Читайте такжеЗеленский о встрече с Путиным: я готов на любой формат

«В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность относительно обсуждения на следующем заседании сформированных списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц», - говорится в сообщении.

О дате и формате проведения следующего заседания ТКГ не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Были освобождены 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один сотрудник правоохранительных органов.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующим шагом в процессе обмена станет освобождение незаконно заключенных украинцев, содержащихся на территории временно оккупированного Крыма и РФ.

22 апреля Зеленский выразил готовность в рамках обмена за одного украинского военного отдавать хоть 100 «беркутовцев».

23 апреля специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Хайди Грау заявила, что следующий обмен на Донбассе планируется осуществить в формате «всех установленных на всех установленных».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram