"Испытательный срок": Шмыгаль прокомментировал назначение Шкарлета в Минобразования

По словам премьера, Шкарлета назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что Сергея Шкарлета назначили на должность исполняющего обязанности министра образования и науки с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

Комментируя назначение Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки, Шмыгаль заметил: «У нас пока не назначен министр образования и науки. На Сергея Шкарлета как на заместителя министра образования и науки временно возложено исполнение обязанностей».

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«Считаю, что Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев. И это своеобразный испытательный срок. С такой позицией согласно и значительное число народных депутатов», - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что видит «очень много положительных вещей» в программе первоочередных шагов в сфере образования на 2020 год, которую Шкарлет накануне представил профильному комитету ВР.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о назначении ректора Черниговского технологического университета Шкарлета на должность министра образования и науки (№ 3675).

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18 июня депутат от «Слуги народа» Александр Качура заявил, что президент попросил фракцию «СН» поддержать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования. 19 июня Качура сообщил, что в его фракции нет голосов за назначение Шкарлета.

В свою очередь, депутат от «СН» Ирина Верещук заявила, что у членов профильного комитета ВР возникли вопросы о якобы наличии плагиата в диссертации Шкарлета и его «политической ангажированности» из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

25 июня Кабмин назначил Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.

30 июня в центре Киева студенческие организации проводили акцию с требованием уволить Шкарлета с должности и.о. министра образования и науки.

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