17 декабря ВР назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Проводится досудебное расследование о возможных нарушениях во время голосования за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала во время выступления в парламенте, отвечая на вопрос председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Действительно, есть несколько заявлений о сообщении этого факта. Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований, действительно проводится досудебное расследование", - отметила Венедиктова.

Скандал вокруг назначения Шкарлета

17 декабря 2020 года, когда Верховная Рада голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, фракции "Европейская солидарность" и "Голос" обвинили "Слуг народа" в фальсификации результата путем кнопкодавства.

18 января депутат Инна Совсун (фракция "Голос") заявила, что по ее обращению Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту кнопкодавства во время голосования за назначение Шкарлета.

В тот же день после совещания лидеров фракций и групп спикер ВР Дмитрий Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство об ужесточении ответственности за неперсональное голосование. По его словам, все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые фиксировали бы возможно неперсонального голосования.

Кроме того, Разумков предложил вернуться к тому размещению депутатских фракций и групп, которое было при распределении мест между ними в начале работы нынешнего созыва парламента, а все остальные места отключить от системы "Рада".

15 февраля Железняк призвал вызвать в парламент начальника Управления государственной охраны Украины Сергея Рудя по поводу видеозаписей голосования за назначение Шкарлета. "По факту кнопкодавства... за Шкарлета до сих пор нет официального видео от Управления государственной охраны. Говорят, что 14 дней прошло и нет у них этого видео. Мне кажется, коллеги, это полное игнорирование парламента", - сказал Железняк.

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Автор: Надя Пришляк