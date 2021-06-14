Согласно данным журналистов, в шорт-листе есть четыре фамилии.

В Офисе президента Украины сформировали шорт-лист из кандидатов на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина"со ссылкой на источник в Офисе президента.

Согласно данным журналистов, в шорт-листе пока четыре фамилии: среди кандидатов – спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко и ведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров, а вот других двух фамилий пока не называют.

Также сообщается, что окончательное решение по кандидатуре пресс-секретаря Зеленского ожидают в ближайшее время.

В то же время издание УП частично подтвердило эту информацию, а близкие к ОПУ нардепы рассказали, какого пресс-секретаря ищут на Банковой.

"Для Офиса важно, чтобы человек не играл в политику, не был самостоятельным, не "ляпал" лишнего, озвучивал согласованные месседжи без импровизации, а не влезал в кулуарщину и в построение собственного бренда. Чтобы человек был воспитанным, умел корректно вести себя с медиа и понимал, как в сотрудничать с журналистами", - отметили там.

Увольнение Юлии Мендель: что известно

Юлия Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского и займет новую должность.

По данным СМИ, пресс-секретарь пытается уйти с должности уже в третий раз.

Мендель стала спикером Зеленского в июле 2019 года, вскоре после его избрания президентом Украины.

До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо", "112 Украина" и "Интер", сотрудничала с изданиями The New York Times и Politico.

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Автор: Олег Давыгора