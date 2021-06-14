7 июня во время телефонного разговора Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить США.

Президент Владимир Зеленский во время запланированного в июле визита в США планирует обсудить вопрос о предоставлении Украине Плана действий для членства в НАТО, поддержку в сфере экономики, а также ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом Зеленский сказал в общем интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

В частности, Зеленский отметил, что энергетической безопасности Украины и всей Европы угрожает проект «Северный поток-2», который, по сути, является оружием России.

Глава государства сообщил, что во время недавнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом получил приглашение в конце июля посетить США.

"Во время встречи с лидером США Владимир Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий для членства в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны", - говорится в сообщении.

Встреча Зеленского и Байдена

7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена.

Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США.

12 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.

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Автор: Константин Гончаров