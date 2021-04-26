На сегодняшний день только два народных депутата находятся на больничном из-за COVID-19.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
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Он отметил, что парламент делает все для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной болезни внутри ВР.
"По состоянию на сегодня только два народных депутата находятся на больничном. Хуже ситуация в аппарате - более 20 человек сегодня болеют COVID-19", - сообщил спикер.
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