Северная Корея готовится передать России еще больше баллистических ракет для нанесения ударов по украинским городам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке сказал представитель США по специальным политическим вопросам, посол Роберт Вуд.
Американский дипломат отметил, что уже прошло некоторое время как Россия начала прибегать к расширению и эскалации войны путем обращения к другим странам по поставкам снарядов, ракет и дронов. В частности, получение Россией ракет от Северной Кореи и Ирана происходило с нарушением резолюций, которые ранее принимались Советом безопасности ООН.
Также, дипломат отметил, что учитывая потери России в войне, которые ежедневно составляют более тысячи человек, россияне привлекли в свои войска более 10 тысяч солдат из Северной Кореи.
"В прошлом году, по запросу России, Северная Корея также незаконно передала более 18 тысяч контейнеров со снарядами и материалами, связанными с боеприпасами, и более 100 баллистических ракет для применения против Украины. Все из них применялись для нанесения ударов по таким населенным пунктам как Киев и Запорожье. Северная Корея готовится передать еще больше баллистических ракет", - подчеркнул Вуд.
Как добавил дипломат, США владеют информацией, что большая партия самоходных артиллерийских систем калибром 170мм и реактивных систем залпового огня калибром 240мм из Северной Кореи передаются России для войны.
В то же время, по его словам, в обмен на это, Россия передает Северной Корее системы противовоздушной обороны.
Также, Пхеньян получает другие значительные выгоды от сотрудничества с Россией, и в частности, бесплатное топливо. Также Россия продает КНДР технологии и оборудование двойного назначения для улучшения возможностей военного производства в Северной Корее.
В свою очередь, как сообщил посол Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг, по имеющимся оценкам, по состоянию на сегодня Северная Корея передала России около 9,4 миллионов артиллерийских снарядов.
Производство ракет в РФ и КНДР
Как сообщал УНИАН, авиаэксперт Валерий Романенко считает, что производство баллистических ракет Россией, Северной Кореей и Ираном суммарно больше нынешнего производства всеми странами НАТО.