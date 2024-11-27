Россия в обмен на помощь от КНДР помогает Северной Корее улучшать возможности военного производства.

Северная Корея готовится передать России еще больше баллистических ракет для нанесения ударов по украинским городам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке сказал представитель США по специальным политическим вопросам, посол Роберт Вуд.

Американский дипломат отметил, что уже прошло некоторое время как Россия начала прибегать к расширению и эскалации войны путем обращения к другим странам по поставкам снарядов, ракет и дронов. В частности, получение Россией ракет от Северной Кореи и Ирана происходило с нарушением резолюций, которые ранее принимались Советом безопасности ООН.

Также, дипломат отметил, что учитывая потери России в войне, которые ежедневно составляют более тысячи человек, россияне привлекли в свои войска более 10 тысяч солдат из Северной Кореи.

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"В прошлом году, по запросу России, Северная Корея также незаконно передала более 18 тысяч контейнеров со снарядами и материалами, связанными с боеприпасами, и более 100 баллистических ракет для применения против Украины. Все из них применялись для нанесения ударов по таким населенным пунктам как Киев и Запорожье. Северная Корея готовится передать еще больше баллистических ракет", - подчеркнул Вуд.

Как добавил дипломат, США владеют информацией, что большая партия самоходных артиллерийских систем калибром 170мм и реактивных систем залпового огня калибром 240мм из Северной Кореи передаются России для войны.

В то же время, по его словам, в обмен на это, Россия передает Северной Корее системы противовоздушной обороны.

Также, Пхеньян получает другие значительные выгоды от сотрудничества с Россией, и в частности, бесплатное топливо. Также Россия продает КНДР технологии и оборудование двойного назначения для улучшения возможностей военного производства в Северной Корее.

В свою очередь, как сообщил посол Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг, по имеющимся оценкам, по состоянию на сегодня Северная Корея передала России около 9,4 миллионов артиллерийских снарядов.

Производство ракет в РФ и КНДР

Как сообщал УНИАН, авиаэксперт Валерий Романенко считает, что производство баллистических ракет Россией, Северной Кореей и Ираном суммарно больше нынешнего производства всеми странами НАТО.

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