Новоназначенный руководитель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь с сентября 2019 года был заместителем главы ОГА, а затем временно исполнял его обязанности.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.

Соответствующий указ № 83/2021 глава государства подписал сегодня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте также"Будет делать свое шоу": Луценко стал ведущим на канале Порошенко«Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей», – сказал президент Козырю, вручая служебное удостоверение.

Сергей козырь: что известно о чиновнике

По информации пресс-службы ОПУ, Козырь родился в 1984 году в Донецке. В 2007-м окончил Донецкий национальный технический университет по направлению «разработка месторождений полезных ископаемых», в 2009-м – Донецкий национальный технический университет по специальности «финансы». В 2014 году получил степень бакалавра по правоведению в Донецком нацуниверситете.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности «Шахтоуправления "Трудовское"» ГП «Донецкая угольная энергетическая компания». В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

С сентября 2019-го – заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации. С декабря 2020 года – в. и. о. председателя Херсонской ОГА.

Предшественник козыря, Юрий Гусев, был уволен с должности председателя Херсонской областной государственной администрации в начале декабря 2020 года.

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Автор: Виктория Токарева