Александр Корниенко отметил, что речь идет не о персоналиях, в частности Виталии Кличко, а речь идет о вопросах управления городом.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в парламенте думают над изменениями в законодательство относительно управления Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что является коренным киевлянином "и мы не таким Киев себе видим – центр может нас и устраивает киевлян – мосты стеклянные появляются, но когда ты выезжаешь на периферию, то там уже начинаются проблемы логистического характера, и организационного, и с жилищно-коммунальным хозяйством".

Он также напомнил, что недавно были выявлены факты, что парты в школу продавались по завышенным ценам. По словам депутата, этими вопросами должны заняться правоохранительные органы.

В то же время Корниенко подчеркнул: "Никаких обвинений в отношении главы КГГА не звучало, а все касается людей, которых он назначал – но если ты назначаешь людей, которые воруют и зарабатывают на партах в школу, то надо видимо лучше подходить к кадровой политике".

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Корниенко подчеркнул, что необходимо пересмотреть законодательство, которое касается управления Киевом. Потому что речь идет не о персоналиях, в частности Виталии Кличко, а речь идет о вопросах управления городом. По словам депутата, в этом вопросе заложено "серьезное разногласие", которое заключается в том, что система управления Киевом отличается от системы управления другими городами, в частности, что в любом городе глава горгосадминистрации назначается президентом по представлению Кабинета министров Украины. А в Киеве "какая-то своя совсем история, когда председатель городского совета, которого избрали люди, автоматически становится главой КГГА".

Он добавил, что в такой ситуации глава КГГА не отвечает ни перед Кабмином, ни перед президентом. Хотя по Конституции он подотчетен и подконтролен. Корниенко подчеркнул, что эту ситуацию надо исправлять.

По его словам, необходима реформа системы управления Киевом, которая не должна противоречить Конституции. "Мы сейчас работаем над тем, как можно интегрировать эти позиции в обновленную редакцию закона о Киеве", - отметил Корниенко.

Он напомнил, что сейчас на втором чтении есть проект закона, который касается данного вопроса, но эта редакция "очень новаторская, очень много изменений, и мы не уверены, что город сможет так быстро провести эти изменения".

Разговоры об увольнении Кличко с должности главы КГГА

Как известно, неоднократно в СМИ звучала информация о том, что Виталий Кличко может быть уволен с должности главы КГГА и назначен новый человек, но в то же время Кличко будет оставаться председателем Киевского городского совета.

Автор: Надя Пришляк