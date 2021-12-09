Сенаторы Соединенных Штатов Америки не поддерживают российскую трактовку выполнения Минских соглашений.
Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Чернев сообщил в социальной сети Facebook в рамках визита делегации украинских депутатов в Вашингтон.
Он рассказал об заверения членов Сената США от Демократической и Республиканской партий Джин Шахин, Роберта Портмана, Криса Мерфи и Ричарда Дурбина.
"США даже не рассматривают вариант выполнения Украиной Минских соглашений в российской трактовке", - сообщил Чернев.
Читайте такжеПереговоры Зеленского и Байдена: названо ориентировочное время"Таким образом, мы можем рассчитывать на то, что наши американские союзники будут поддерживать наши условия. Сначала прекращение огня, отвод российских войск с Донбасса и восстановление Украиной контроля за границей и только потом выборы", - отметил Чернев.
Кроме того, американские сенаторы поддержали украинскую позицию о необходимости сдерживания России и укрепления обороноспособности Украины и согласились с важностью усиления оборонного потенциала Украины системами ПВО и ПРО, а также развития украинского флота.
"Особенно важным для нас также является то, что американцы настроены и в дальнейшем наращивать усилия для консолидации Запада в поддержку Украины и сдерживания России", - заявил Чернев.
Минские соглашения
Как сообщал УНИАН, 2 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений.
Глава МИД РФ в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля о "внутриукраинском кризисе", который якобы можно урегулировать путем прямого диалога Киева и пророссийских боевиков. При этом он снова не сказал, что именно Россия начала войну на Донбассе и продолжает поставлять вооружение и боевиков, которые нарушают режим прекращения огня.