Влиятельные американские сенаторы Джин Шахин, Роберт Портман, Крис Мерфи и Ричард Дурбин поддерживают видение Украины относительно выполнения Минских договоренностей.

Сенаторы Соединенных Штатов Америки не поддерживают российскую трактовку выполнения Минских соглашений.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Чернев сообщил в социальной сети Facebook в рамках визита делегации украинских депутатов в Вашингтон.

Он рассказал об заверения членов Сената США от Демократической и Республиканской партий Джин Шахин, Роберта Портмана, Криса Мерфи и Ричарда Дурбина.

"США даже не рассматривают вариант выполнения Украиной Минских соглашений в российской трактовке", - сообщил Чернев.

Читайте такжеПереговоры Зеленского и Байдена: названо ориентировочное время"Таким образом, мы можем рассчитывать на то, что наши американские союзники будут поддерживать наши условия. Сначала прекращение огня, отвод российских войск с Донбасса и восстановление Украиной контроля за границей и только потом выборы", - отметил Чернев.

Кроме того, американские сенаторы поддержали украинскую позицию о необходимости сдерживания России и укрепления обороноспособности Украины и согласились с важностью усиления оборонного потенциала Украины системами ПВО и ПРО, а также развития украинского флота.

"Особенно важным для нас также является то, что американцы настроены и в дальнейшем наращивать усилия для консолидации Запада в поддержку Украины и сдерживания России", - заявил Чернев.

Минские соглашения

Как сообщал УНИАН, 2 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости пересмотра Минских соглашений.

Глава МИД РФ в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля о "внутриукраинском кризисе", который якобы можно урегулировать путем прямого диалога Киева и пророссийских боевиков. При этом он снова не сказал, что именно Россия начала войну на Донбассе и продолжает поставлять вооружение и боевиков, которые нарушают режим прекращения огня.

Автор: Виталий Саенко