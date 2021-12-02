Он в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля о "внутриукраинском кризисе".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет о неприемлемости пересмотра Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление прозвучало в Стокгольме на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. (Выступления глав МИД транслируются на сайте ОБСЕ).

"Востребован потенциал ОБСЕ и в урегулировании конфликтов. Организация должна направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой урегулирования", - сказал Лавров.

При этом он снова не сказал, что именно Россия начала войну на Донбассе и продолжает поставлять вооружение и боевиков, которые нарушают режим прекращения огня.

Читайте такжеЛавров заявил, что НАТО "играет с огнем", обещая Украине вступление в АльянсВместе с тем глава МИД РФ повторил пропагандистские тезисы Кремля о "внутриукраинском кризисе", который якобы не будет урегулирован, пока "нынешний киевский режим уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств - от прямого диалога с Донецком и Луганском и предоставления этим территориям закрепленного в Конституции особого статуса".

"Попытки вскрыть эти ключевые положения Минского комплекса мер - путь к катастрофе", - сказал Лавров.

Выполнение Минских соглашений

Как сообщал УНИАН, логика Минских соглашений заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий в отдельных районах Донецкой и Луганской областях.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что Россия сознательно разрушает Минские договоренности путем раздачи паспортов жителям Донбасса.

В МИД также считают признание Россией товарных "сертификатов" ОРДЛО грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Украинские дипломаты заявляют, что признание "сертификатов" демонстрирует целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий Украины в российское пространство.

5 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нарушения Россией Минских договоренностей не останутся безнаказанными.

Автор: Виталий Саенко