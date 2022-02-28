Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

Семьям украинских военных, которые погибли, защищая страну от российского вторжения, выплатят одноразовую денежную помощь в размере 15 млн гривень.

Как сообщила пресс-служба Фонда социального страхования, соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.