Больше всего перечисляют в Ethereum - 5,5 млн долларов.

Общие пожертвования на Вооруженные Силы Украины в криптовалюте выросли до 12,7 млн долларов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Общие пожертвования на ВСУ в криптовалюте выросли до 12,7 млн долларов. Это всего за два дня! Больше всего перечисляют в Ethereum - 5,5 млн долларов, Bitcoin — 4,4 млн долларов, Tether - 2,1 млн долларов", - написал он.

Также он напомнил счета для поддержки ВСУ в криптовалюте:

• BTC — 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

• ETH and USDT (erc20) — 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

• TRX and USDT (trc20) — TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.