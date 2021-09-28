Жена экс-нардепа сообщила, что его перевели в другой изолятор после визита представителей уполномоченного по правам человека.

Бывшего народного депутата Семена Семенченко, который голодает уже более 60 дней, перевели из изолятора Службы безопасности Украины в Лукьяновское СИЗО.

О местопребывании Семенченко в Facebook сообщила его жена Наталья Музыка.

"После вчерашнего визита (в понедельник, 27 сентября, – Ред.) представителей уполномоченного по правам человека в изолятор СБУ Семена Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО", – написала она.

Читайте такжеСеменченко стало плохо во время заседания суда (документ)Напомним, 24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного как "внештатного агента НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала" 112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что участвовал в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российских спецслужб.

26 июля Соломенский райсуд Киева снова отправил Семенченко в СИЗО. Через несколько дней в знак протеста против уголовного "преследования" экс-депутат объявил голодовку.

8 сентября суд продлил срок содержания Cеменченко под стражей еще на 60 суток.

Автор: Антонина Доломанжи