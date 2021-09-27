Экс-нардеп может лечь на кровать и больше не встать, утверждает его жена.

Бывший народный депутат Семен Семенченко, который голодает уже 61 день, потерял сознание в изоляторе СБУ. Это произошло сегодня утром, 27 сентября, когда его посещал адвокат.

О случившемся в Facebook сообщила жена Семенченко Наталья Музыка.

"Адвокат заметил, что Семен закрыл глаза и долго не открывает. На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки, Семен потерял сознание. Срочно начал звонить и вызвал "скорую", - рассказала она.

По словам музыки, медики привели Семенченко в чувство и через 10 минут уехали.

В СИЗО адвокату сообщили, что в следующий раз посетить подзащитного он сможет на следующее утро.

"Вполне вероятно, что на такой стадии голодания (61 день сегодня) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить, в сознании ли он или в коме, не будет", - убеждена жена Семенченко.

Дело Семенченко-справка УНИАН

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на "подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

Читайте такжеВенедиктова рассказала о расследовании дел по взрывам на военных складах в УкраинеПо данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователи получили данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного как "внештатного агента НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК "- бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Читайте такжеКабмин уволил наблюдательный совет "Нафтогаза" и "подмял" компанию под себя14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что участвовал в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российских спецслужб. 20 августа в знак протеста против уголовного преследования экс-депутат объявил голодовку.

26 июля Соломенский райсуд Киева снова отправил Семенченко в СИЗО. 3 сентября суд продлил срок содержания его под стражей еще на 60 суток.

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Автор: Антонина Доломанжи