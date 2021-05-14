Данилов допускает такую возможность в случае принятия соответствующего решения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос о возможности обмена представителей пророссийской партии ОПЗЖ на украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

В частности, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" Данилова спросили, возможна ли в случае наличия приговора суда в отношении руководства ОПЗЖ подобная процедура.

"Это решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, мы охотно это сделаем", - заверил секретарь СНБО.

Он также добавил, что Совбез и в дальнейшем будут заниматься вопросом санкций несмотря на критику.

Дело против Медведука и Козаза

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ), проведения подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

Казак находится за пределами Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь