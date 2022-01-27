Это корреспонденту УНИАН подтвердил источник в Офисе президента.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден проведут телефонный разговор.

Это корреспонденту УНИАН подтвердил источник в Офисе президента.

"Да, разговор состоится", - отметил собеседник.

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Вечером 26 января США и НАТО передали свои письменные ответы на "гарантии безопасности" России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Соединенные Штаты учли позицию Украины при подготовке письменного ответа РФ на ее предложения по безопасности.

"Гарантии безопасности" РФ

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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