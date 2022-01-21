Президент США Джо Байден перечислил возможные гибридные формы агрессии России.

Президент США Джозеф Байден заявил, что любое перемещение российских сил на территорию Украины будет считаться вторжением.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Он рассказал, что он недвусмысленно предупредил об этом президента РФ Владимира Путина.

"Я говорил с президентом Путиным предельно четко, у него нет недопонимания. Если любые российские подразделения пересекут украинскую границу, это вторжение", - сказал Байден.

Он рассказал, что ответом на такие действия подробно обсуждался с союзниками США и "был очень четко изложен президенту Путину".

В США также следят за ситуацией на случай развития других сценариев.

"Россия в прошлом не раз использовала для осуществления агрессии меры, отличные от открытых военных действий. Военизированные тактики, так называемые нападения в серой зоне и действия российских солдат, не одетых в российскую форму", – сказал Байден.

Лидер США напомнил о "зеленых человечках", которые были кадровыми российскими военными без опознавательных знаков вооруженных сил РФ.

Кроме того, президент США подчеркнул, что кибератаки также будут расцениваться как форма гибридной агрессии России против Украины.

"Мы должны быть готовы реагировать и на такие действия решительным и сплоченным образом, используя весь спектр имеющихся в нашем распоряжении инструментов", - добавил Байден.

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Почему это важно

Накануне Байден заявил, что если Россия решится на полномасштабное вторжение, то для нее это будет "катастрофой" и она столкнется с серьезными последствиями.

В то же время он отметил, что западные страны не уверены в том, что именно будут делать в случае "незначительного вторжения". По его словам, к "незначительному вторжению" могут отнестись иным образом.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности администрации США Эмили Хорн впоследствии разъяснила, что, говоря о "небольшом вторжении" России в Украину, Байден имел в виду возможные кибератаки или же провокации с участием военизированных формирований.

Разъяснение слов Байдена появилось и на официальном сайте Белого дома: "Президент Байден четко указал президенту РФ: если какие-либо российские военные силы пересекут украинскую границу, это будет считаться новым вторжением, которое встретит быстрый, жесткий и единый ответ Соединенных Штатов и наших союзников".