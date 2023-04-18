Речь идет о сферах здравоохранения и об образовании.

Кабинет министров Украины сегодня принял ряд кадровых решений и назначил некоторым министрам новых заместителей.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Так, должность заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции получила Марина Слободниченко.

Также, по его информации, Кабмин назначил нового заместителя министра образования и науки Украины. Им стал Денис Курбатов.

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В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей Facebook-странице отметил, что Слободниченко является специалистом в нормотворческой деятельности в сфере здравоохранения.

"Длительное время работала над адаптацией законодательства Украины к положениям права Европейского Союза. Глубоко разбирается в евроинтеграционных процессах и их особенностях именно с точки зрения зоны ответственности нашего министерства ... уверен, что Марина приложит максимум усилий, чтобы это движение было еще быстрее и эффективнее", - отметил он.

Назначение заместителей министров - что предшествовало

Напомним, 23 декабря 2022 года Кабмин уволил Алексея Яременко с должности заместителя министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции по собственному желанию.

28 марта Кабмин уволил двух заместителей министра образования и науки Александра Костюченко и Алексея Шкуратова.

Отметим, что в марте Оксена Лисового назначили на должность министра образования и науки вместо его предшественника Сергея Шкарлета.

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