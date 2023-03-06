Двух других кандидатов предлагают новому директору НАБУ назначить на другие руководящие должности в Бюро.

Кабинет Министров назначил нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время внеочередного заседания правительства.

Им назначен Семен Кривонос. Двух других кандидатов предлагают новому директору НАБУ назначить на другие руководящие должности в Бюро.

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Назначение главы НАБУ: детали

4 марта конкурсная комиссия определила трех кандидатов на занятие должности директора НАБУ. Всего на участие в конкурсе подали заявки 78 человек. В финал вышли руководитель четвертого следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований (расположенного в городе Хмельницком) Сергей Гуляк, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос и руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук.

16 апреля 2022 года Артема Сытника был уволен с должности директора НАБУ в связи с завершением семилетнего срока полномочий. С тех пор обязанности главы до избрания нового руководителя исполняет первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

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