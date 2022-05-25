Указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно, 30 мая, сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины вызвала экс-премьер-министра Арсения Яценюка, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова на допрос по "угольной делу" Виктора Медведчука.

Повестки обнародованы на сайте СБУ.

Они должны были явиться к следователю 19 мая. Бывшие чиновники проходят в качестве свидетелей по делу № 22016130000000212 от 19.09.2016, которое касается организации незаконных схем поставки угля с временно оккупированных территорий.

"Они проходят в качестве свидетелей и вызываются с целью всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства", – пишет "Украинская правда" со ссылкой на комментарий СБУ.

Несмотря на то, что указанные граждане Украины не явились на допрос 19 мая, их вызовут повторно, 30 мая, сообщили в СБУ.

Как известно, ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНВ" и "ДНР" группой граждан Украины. Порошенко и Медведчук являются фигурантами дела.

Кроме того, Медведчук подозревается в госизмене и содействии терроризму (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). Также он является подозреваемым по делу о покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Медведчук находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля его задержали. Сейчас он находится под стражей.

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