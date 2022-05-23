В "Евросолидарности" считают, что заявления Медведчука - это информационная диверсия в интересах страны-агрессора

В партии Петра Порошенко считают, что заявления Виктора Медведчука - это информационная диверсия в интересах страны-агрессора.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность", размещенном в Facebook.

"Все "заявления" Медведчука в адрес Петра Порошенко - это очевидная информационная диверсия в интересах страны-агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы", - сказано в заявлении партии.

Также отмечают, что Медведчук, спасая "свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность", готов "заявлять" что-угодно о ком-угодно.

"Нет никаких сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. "Оплатой" за эти "показания" был перевод в лучшие условия пребывания и обещание обмена", - сказано в заявлении партии.

В партии обвинили СБУ, что она в условиях войны "не расследует дела об очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады, а монтирует яркие политически мотивированные ролики с "псевдопоказаниями" Медведчука" и прибегает к откровенно "вредительским действиям – нарушает принцип внутриполитического единства".

"Европейская солидарность" призывает власть сохранять внутреннее единство как залог победы, и надеемся, что нас услышат, - говорится в заявлении. - Враг не Порошенко, враг – Путин. Война четко показала кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы – государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют лишь на руку Москве".

Как сообщал УНИАН, 23 мая СБУ обнародовала фрагмент показаний Медведчука против пятого президента Украины Петра Порошенко. Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Он детализировал роль в ней Порошенко, а именно, что тот не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях. В итоге, констатировал Медведчук, этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко.

Депутат заверил, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР", практически - у главарей боевиков.

Справка УНИАН. ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Порошенко и Медведчук являются фигурантами дела.

Кроме того, Медведчук подозревается в госизмене и содействии терроризму (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). Также он является подозреваемым по делу о покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Медведчук находился под домашним арестом, однако 27 февраля стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля его задержали. Сейчас он находится под стражей.