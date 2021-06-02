Под арестом оказалось имущество в Европе, России и Канаде.

Печерский суд Киева арестовал имущество блогера Анатолия Шария.

Об этом 2 июня сообщил сам Шарий в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что 10 лет не проживает в Украине и якобы не ведет на территории государства финансовую или хозяйственную деятельность. В связи с этим арестовали его имущество в Европе, России и Канаде.

Напомним, на днях Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон-грата.

Шарий уже обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца.

Источник УП в правоохранительных органах также подтвердил арест имущества Шария.

Однако пресс-служба СБУ в комментарии сайту отметила, что эта информация - тайна досудебного расследования и разглашению не подлежит.

"Сейчас данная информация составляет тайну досудебного расследования и до момента реализации постановлений суда и фактического наложения ареста разглашению не подлежит", - отметили в СБУ.

Дело против Шария

16 февраля стало известно, что СБУ объявила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан. По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск.

11 марта Министерство юстиции подало в ОАСК иск о запрете деятельности Партии Шария. Первое заседание суда по этому делу состоялось 6 апреля. На заседании адвокат заявил отвод судье.

В свою очередь Партия Шария подала в ОАСК иск в Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области. Истец просил суд признать противоправными действия управления относительно составления и отправки в Минюст письма о нарушении Партией Шария украинского законодательства.

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Автор: Денис Прядко