Сбивание украинского МАУ: Украина имеет три сценария на случай отказа Ирана сотрудничать

В МИД надеются на развитие двустороннего переговорного процесса с Тегераном.

Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала “Украина 24”.

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В МИД надеются на развитие двустороннего переговорного процесса с Тегераном.

В том случае, если переговоры с Ираном будут безрезультатными, Украина будет вынуждена применить дополнительные инструменты защиты. В частности, это механизмы, предусмотренные международными конвенциями.

Первый вариант – инструмент Чикагской конвенции предусматривает односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент.

Второй вариант – вынесение указанного вопроса на рассмотрение совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации).

Третий вариант – арбитраж или вынесение на рассмотрение Международного суда ООН.

Енин сделал акцент на том, что к таким шагам Украина будет вынуждена прибегнуть, если иранская сторона будет отказываться от проведения справедливого расследования и будет препятствовать коммуникации.

Как сообщал ранее УНИАН, 18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.

В конце концов, данные из черных ящиков сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета.

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