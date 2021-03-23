В санкционный список попали граждане РФ и Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против граждан России и российских компаний.

Читайте такжеВ ЕС отреагировали на указ Путина, запрещающий украинцам владеть землей в оккупированном КрымуОб этом сообщается на сайте президента.

Так, президент постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры».

В санкционный список попали следующие лица:

Горовой Александр Владимирович, первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции;

Казакова Валентина Львовна, начальник главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ, генерал-лейтенант полиции;

Адзинов Кирилл Олегович, начальник управления по организации разрешительно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ;

Левченко Олег Сергеевич, начальник управления по вопросам миграции главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, полковник полиции;

Гурьянова Анна Алексеевна, начальник отдела управления федеральной миграционной службы России по Ростовской области в г. Новошахтинск;

Хлыстов Владимир Александрович, начальник отдела по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел РФ по Неклиновскому району Ростовской области;

Агарков Олег Павлович, начальник главного управления министерства внутренних дел РФ по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции;

Башкин Александр Давыдович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Вуколов Всеволод Львович, заместитель министра труда и социальной защиты РФ;

Зубов Игорь Николаевич, статс-секретарь-заместитель министра внутренних дел РФ, государственный советник РФ 1 класса;

Карлин Александр Богданович, заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Меньщиков Владислав Владимирович, руководитель 1-й службы (службы контрразведки федеральной службы безопасности РФ, член правительственной комиссии РФ по миграционной политике;

Нарусова Людмила Борисовна, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Рукавишникова Ирина Валерьевна, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Цепкин Олег Владимирович, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству;

Минин Алексей Валерьевич;

Моренец Алексей Сергеевич;

Серебряков Евгений Михайлович;

Сотников Олег Михайлович;

Горшков Михаил Константинович;

Моляков Сергей Александрович;

Ганов Александр Николаевич;

Рыженькин Леонид Кронидович;

А также граждане Франции:

Виржини Жорон - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".

Лакапель Жан-Лин - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия";

Оливье Филипп - депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия".

Также под санкции попали российские компании, среди которых такие интернет-издания как "Интернет-пресса", "ТАСС", Лента.ру, Газета.ру, государственный медиа-холдинг "Россия сегодня", "СМИ 2", страховая компания "Росгосстрах" и другие.

К ним будут применены следующие экономические санкции:

блокировка активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

другие санкции, которые будут отвечать принципам их применения, установленным законодательством (прекращение финансовых операций, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам/серверам, в том числе к субдоменам, в частности "gazeta.ru").

Санкции СНБО: что было раньше

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены. Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс", которую связывают с Медведчуком. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

11 марта СНБО продлил санкции против двух российских банков, срок действия которых истекает 19 марта. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании СНБО будет решено ввести санкции против ряда лиц.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская