Волкер рассказал, как заставить Россию начать говорить о возвращении Крыма Украине
Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не видит возможностей для международных переговоров с Россией об аннексированном ею украинском Крыме, поэтому должно быть мощное международное давление.
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Об этом американский дипломат сказал в интервью телепроекту Крым.Реалии (проект Радио Свобода).
«Я бы сформулировал это немного иначе. Я сам говорил об этом с российскими чиновниками, и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: «Нет, проблем нет, Крым – это часть России, здесь не о чем говорить». Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО», – сказал Волкер.
По его словам, «Турция действительно важный игрок».
«Все мы должны постоянно акцентировать внимание на проблеме захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию. Они не собираются обсуждать это сейчас, поэтому мы должны усилить это давление», – добавил дипломат.
Как сообщал УНИАН, ранее Волкер отмечал, что санкции против России не были достаточно эффективными, чтобы изменить поведение Кремля.
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