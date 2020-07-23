Волкер рассказал, как заставить Россию начать говорить о возвращении Крыма Украине

Бывший спецпредставитель Госдепа в Украине рассказал, как заставить Россию сесть за стол переговоров по деоккупации украинского полуострова.

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что не видит возможностей для международных переговоров с Россией об аннексированном ею украинском Крыме, поэтому должно быть мощное международное давление.

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Об этом американский дипломат сказал в интервью телепроекту Крым.Реалии (проект Радио Свобода).

«Я бы сформулировал это немного иначе. Я сам говорил об этом с российскими чиновниками, и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: «Нет, проблем нет, Крым – это часть России, здесь не о чем говорить». Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО», – сказал Волкер.

По его словам, «Турция действительно важный игрок».

«Все мы должны постоянно акцентировать внимание на проблеме захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию. Они не собираются обсуждать это сейчас, поэтому мы должны усилить это давление», – добавил дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее Волкер отмечал, что санкции против России не были достаточно эффективными, чтобы изменить поведение Кремля.

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