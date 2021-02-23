По данным СМИ, яхта зарегистрирована на оффшорную компанию, а потому на нее не распространяется действие санкций.

Элитная яхта кума Путина и главы «ОПЗЖ» Виктора Медведчука не попала под санкции СНБО, введенные против политика за финансирование терроризма.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

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Приблизительная стоимость пятипалубной яхты Royal Romance составляет 200 миллионов долларов. Длина морского судна составляет 92,5 метра, на ней есть бассейн размерами 12 на 4 метра. Всего на яхте могут разместиться 14 гостей и 22 члена экипажа.

Отмечается, что официально яхта зарегистрирована на оффшорную компанию, а потому на нее не распространяется действие санкций.

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс».

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Автор: Денис Прядко