Секретарь СНБО в ответ на вопрос министра культуры заверил, что продолжается работа по обеспечению информационной безопасности страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не дал прямого ответа, ожидать ли санкций в отношении российского информационного влияния, в частности, в сети Интернет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" в Киеве.

В ответ на вопрос министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, следует ли ожидать в ближайшее время еще какие-то санкции, в частности, в отношении российского влияния в сети Интернет, Данилов сказал: "Для того, чтобы вводить санкции СНБО, нужны аргументы. Мы последние 8 месяцев настойчиво работаем, изучаем ситуацию в информационном пространстве, и я думаю, что в ближайшее время появятся результаты работы, которую мы проводим в "тишине", которую мало кто замечает, но она очень важна".

Санкции против Медведчука и его каналов: что известно

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч.5 ст.258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Дмитрий Хилюк