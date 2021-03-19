Суд не удовлетворил исковые требования гражданина, который указал на нарушение его права на получение информации от программ на санкционных телеканалах.

Кассационный суд в составе Верховного суда завершил рассмотрение дела по иску гражданина, который обжаловал указ президента от 2 февраля № 43/2021 о применении санкций против телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Как сообщили в пресс-службе суда, речь идет о деле № 9901/26/21.

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Истец указал на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслировали эти телеканалы.

При рассмотрении суд проверял, является ли потеря доступа к этим программам нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина.

Полный текст решения будет изготовлен в течение пяти рабочих дней.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большую палату Верховного суда в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.

Сейчас на рассмотрении КАС ВС, кроме указанного заявления, находятся еще 10 исковых заявлений, которыми оспаривается указ № 43/2021 о применении санкций к телеканалам.

Что предшествовало

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

Судебные заседания по рассмотрению исков об обжаловании указа назначены на 29 марта, 5-7 апреля, 12 апреля, 19 апреля.

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Автор: Юлия Петриченко