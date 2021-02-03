Решение было поддержано членами комитета единогласно.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении трех телеканалов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя комитета, народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

«Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - написала она.

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Санкции против соратника Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

В офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 года Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") с оценкой 41-42 миллиона гривен.

В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введение санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Татьяна Поляковская