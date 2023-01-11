Визиты двух иностранных лидеров не анонсировались.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гинатасом Науседой.

О переговорах Зеленский сообщил в Telegram, хотя визиты иностранных лидеров в Украину ранее не анонсировались.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу", - написал Зеленский, добавив несколько фото.

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В то же время мэр Львова Андрей Садовый добавил, что в предыдущий раз город принимал президентов Украины, Литвы и Польши еще в 2006 году. Тогда Львову исполнилось 750 лет.

"Сегодня у нас снова с официальным визитом главы трех государств. Но причина совсем другая. Трехсторонний международный визит начали с чествования памяти наших героев. Очень важно, что в такое непростое время для нашей страны Львов остается местом для дипломатических переговоров и договоренностей, которые будут способствовать нашей общей победе", - отметил Садовый.

В канцелярии Дуды отметили во Львове лидеры трех стран сегодня подписали Совместную декларацию Президентов Люблинского треугольника.

Во время визита во Львов Дуда объявил, что Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard.

Зеленский во Львове

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 января 2023 года, начал свой визит во Львов.

Его визит стартовал с чествования памяти украинских воинов. Кроме того, глава государства провел координационное совещание во Львове. Главная ее тема - ситуация безопасности в северо-западных областях Украины. Так, обсудили состояние обустройства и охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях.

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