На момент общения с Саакашвили Елизавета Ясько еще была в отношениях.

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько впервые рассказала интимные подробности отношений с экс-главой Грузии Михеилом Саакашвили.

Об этом говорилось в интервью главному редактору издания "Гордон" Алеси Бацман.

По словам парламентария, политик был очень эмоциональным.

"Это было очень эмоционально. Это было так, что я поняла, что дороги назад нет. Мы очень быстро поняли, что судьба что-то сделала с нами...", - вспоминает Ясько.

Читайте такжеСаакашвили прибыл в Грузию в грузовике с молокопродуктами – прокуратураПри этом отношения с Саакашвили начались не сразу, отмечает депутат.

"Мы очень долго общались. На тот момент я еще находилась в других отношениях. У нас все было всегда честно и с уважением друг к другу между мной и Мишей. На все должно было быть время", – добавила она.

На уточнение Бацман, означает ли это, что Саакашвили "отбил" Ясько у ее предыдущего парня, парламентарий ответила: "Просто мои предыдущие отношения закончились. И уже после этого я сделала шаг, чтобы быть честной в отношении себя, чтобы мы уже были вместе".

Раньше официальная жена Саакашвили Сандра Руловс призналась, что была поражена совместным роликом Ясько и Саакашвили, в котором они публично признаются в отношениях.

Роман Михеила Саакашвили и Елизаветы Ясько: что известно

Вечером, 1 октября, появилось видео, как глава Исполнительного комитета реформ в Украине и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили и народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько заявили, что влюблены друг в друга.

Ясько заявила, что это видео было записано до отъезда Саакашвили в Грузию, а также подтвердила, что находится в отношениях с экс-президентом Грузии.

Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Виолетта Орлова