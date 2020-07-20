Саакашвили заявил об угрозе раскола и создании "армий головорезов" в Украине

По словам политика, проигравшие в прошлом году выборы политические силы готовятся к реваншу.

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили считает, что в Украине существует угроза раскола.

Читайте такжеСкандал с Саакашвили: в МИД Украины прокомментировали ситуациюОб этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, готовится большой реванш тех сил, «которые «Слуга народа» подвинула из центральной власти в прошлом году»:

«Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве».

При этом Саакашвили заявил о создании частных армий на местах:

«Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. В Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета».

Ранее УНИАН писал, как украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за заявления Саакашвили о «нелегитимности» власти.

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